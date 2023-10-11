شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة النيران مذهلة.. شاهد عيان يكشف تفاصيل حريق مطار لوتن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مطار لوتن جراء اندلاع حريق في موقف سيارات متعدد الطوابق، ما أدى إلى انهياره.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن رجال الإطفاء يعملون على مكافحة الحريق الذي بدأ مساء أمس الثلاثاء، ويبدو أنه دمر مئات السيارات.

حريق مطار لوتن

قال المطار إنه جرى إلغاء الرحلات الجوية منذ اندلاع الحريق نحو الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن تستأنف ظهر اليوم الأربعاء.

ونقل 4 من رجال الإطفاء وأحد العاملين بالمطار إلى المستشفى بعد إصابتهم باستنشاق الدخان، وجرى علاج رجل إطفاء آخر في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من السيارات المتوقفة في موقف سيارات المطار الذي تم بناؤه حديثا.

سرعة النيران مذهلة

شاهد راسل تايلور، 41 عاما، مدير حسابات من كينروس في اسكتلندا، النيران بعد وصوله إلى مطار لوتن قادما من إدنبره.

وقال تايلور: "كانت هناك سيارتان إطفاء وسيارة مشتعلة في الطابق العلوي من موقف السيارات بعد الساعة التاسعة مساء بقليل".

وأضاف تايلور "بعد دقائق قليلة، اندلعت النيران في معظم الطابق العلوي، ودوت أجهزة إنذار السيارات مع انفجارات مدوية من السيارات المشتعلة".

وقال تايلور: "إن السرعة التي انتشرت بها النيران كانت مذهلة".

تعليق جميع الرحلات

قال المطار، في بيان، في الساعة الثالثة صباح اليوم الأربعاء: "تواصل خدمات الطوارئ لمواجهة حريق كبير في موقف انتظار السيارات رقم 2، مما أدى إلى انهيار هيكلي جزئي".

وأضاف المطار: "جرى تعليق جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء. وينصح الركاب بعدم الذهاب إلى المطار في هذا الوقت."