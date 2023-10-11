أين يذهب سكان غزة هربا من القصف المتواصل؟.. “إليك التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن أماكن لجوء سكان الغزة الذين يهربون إليها خوفا من قصف القوات الإسرائيلية.

وذكرت أن القصف الإسرائيلي هو الأعنف منذ تاريخ الاحتلال، حيث يستهدف مساجد ومدارس ومخيمات، إضافة إلى مئات الأهداف داخل القطاع.

وبينت أن سكان قطاع غزة اضطروا للاحتماء بمدارس الأمم المتحدة “الأونروا” اعتقادا منهم أنها ملاذ للمستنجدين، لكن رغم ذلك لم يسلم سكان غزة من القصف داخلها.

وأفادت بأن إحدى هذه المدارس تعرضت لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي، حيث تسبب القصف في إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى حسب ما ذكرت الأونروا.

وأوضحت أن الأونروا فتحت 71 مركز إيواء للنازحين في مختلف أحياء القطاع، حيث تضم هذه المراكز ما يقرب من 80 ألف نازح.