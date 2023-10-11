"حماس": لا نستهدف الأطفال والمدنيين وعلى وسائل الإعلام الغربية تحري الدقة

أكّدت حركة "حماس" الفلسطينية، أنّ "المقاومة لا تستهدف الأطفال، وعلى وسائل الإعلام الغربية تحري الدقة وعدم الانحياز للرواية الصهيونية"، مشددة على أنّ "المقاومة وكتائب القسام تتجنب المدنيين وتستهدف فقط المنظومة العسكرية الصهيونية في معركة طوفان الأقصى".

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