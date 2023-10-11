البابا فرنسيس عبّر عن "قلق بالغ" بشأن الحصار على غزة ودعا للإفراج الفوري عن الرهائن

عبّر البابا فرنسيس عن "قلق بالغ" بشأن الحصار على قطاع غزة، كما دعا للإفراج الفوري عن الرهائن في الحرب الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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