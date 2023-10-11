النشرة: التطور الميداني الجنوبي في اطار الرد وليس فتح جبهة حرب

جاء بيان "حزب الله" ليؤكد ان عملياته العسكرية التي نفذها ضد مواقع اسرائيلية هي في اطار الرد على اعتداءات إسرائيل التي ادت الى سقوط عناصر للحزب منذ يومين.

مما يؤكد ان التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية اللبنانية لا تزال دون مستوى الحرب المفتوحة، بل في اطار قواعد الاشتباك التي تقوم على معادلة: استهداف يقابله استهدافاً، وعملية تقابلها عملية بحجم نوعها وطبيعتها.

واذا لم يحصل عدوان اسرائيلي اوسع، وهو لا يزال مستبعداً لغاية الان، فإن التطورات الجنوبية ستبقى تحت سقف تلك القاعدة، بحصرها جغرافياً قرب الحدود، وفعلها بإطار الرد، خصوصاً ان الحزب اورد عبارة مهمة في بيانه: ستكون المقاومة حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.

واذا كان الاسرائيليون يرفعون من سقف تصريحاتهم العسكرية لوسائلهم الاعلامية، فإنّ ذلك يعكس حالة التوتر التي لا تعني بالضرورة رأي قيادتهم العسكرية والسياسية العليا التي تحاول الهروب من فتح جبهة ثانية على حدود لبنان، وذلك بدا في الرسائل التي حمّلتها تل ابيب لحلفائها الاميركيين والاوروبيين وتم نقلها الى لبنان.