اعتبر مسؤول أمني إسرائيلي كبير، في تصريح للقناة 14 الإسرائيلية، أنّ "الحدث في الشمال يغيّر قواعد اللعبة". ويأتي ذلك بعد استهداف "حزب الله" موقعًا إسرائيليًا في منطقة الضهيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمني للقناة 14 الإسرائيلية: الحدث في الشمال يغيّر قواعد اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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