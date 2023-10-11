التقى الرئيس السابق ميشال عون في دارته في الرابية السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان هيرفيه ماغرو، يرافقه المستشار السياسي في السفارة الفرنسية رومان كالفاري. جرى خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة، وبخاصة الوضع المستجد في غزة وانعكاساته على كل المنطقة، وموضوع النزوح السوري وتداعياته على لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر عون عرض للمستجدات وموضوع النزوح السوري مع السفير الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.