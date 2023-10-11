علمت "النشرة" ان العلاقات الاعلامية في حزب الله ستصدر بيانا بعد قليل. يذكر ان الوضع توتر في جنوب لبنان حيث قام الجيش الاسرائيلي بقصف مواقع في لبنان بعد اطلاق صاروخين من الجنوب باتجاه موقع اسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله سيصدر بيانا بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.