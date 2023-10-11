اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة الضهيرة باستخدام انواع مختلفة من القذائف

اشتدت وتيرة القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة الضهيرة باستخدام انواع مختلفة من القذائف.

وافادت قناة "الجديد" عن سقوط قذيفة اسرائيلية على مسافة قريبة من المباني السكنية في بلدة الضهيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ".

وأكّدت المقاومة الإسلامية "أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء".