شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سعودي وإصابة زوجته في حادث إطلاق نار بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعقب الشرطة الفلبينية رجلين على دراجة نارية، نصبا كمينًا وقتلا مواطنًا سعوديًا وأصابا زوجته ليلة الثلاثاء، في منطقة ماجوينداناو ديل سور، بالفلبين.

وحسب وكالة الأنباء الفلبينية، صدر بيان اليوم الأربعاء، أدان رئيس بلدية شريف أجواك، الهجوم. ووجه الشرطة بتحديد هويتي الجانيين واعتقالهما وتقديمهما للمحاكمة.

ذكرت الوكالة أن القتيل ويُدعى سليمان جمال (50 عامًا) كان يقود شاحنته في السادسة مساءً، وتعرّض لهجوم شخصين أطلقا النار عليه، حيث تُوفي على الفور نتيجة، وأُصيبت زوجته (45 عامًا) بجروح، بينما لم يتعرض أخو الزوجة، الذي كان يجلس بالخلف لأي إصابات، وأسرع بنقلها إلى المستشفى.