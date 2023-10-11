شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر تونجا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونجا جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 88 كيلومترًا جنوب شرقي بانجاي الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم تاراباكا الواقع شمالي تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد تسعة كيلومترات من بلدة كامينيا، وعلى عمق 109.7 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.