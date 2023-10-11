شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من ريال مدريد وبرشلونه.. مانشستر سيتي يفاجئ هالاند بقرار قوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة لا جازيت ديللو سبورت الإيطالية، عن خطوات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتجديد عقد إرلينج هالاند مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية.

إلغاء الشرط الجزائي لقطع الطريق عن ريال مدريد وبرشلونة

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة مانشستر سيتي تحرص على منح هالاند عقدًا جديدًا، مع إلغاء الشرط الجزائي المتواجد في عقده الحالي، والذي يبلغ 173 مليون جنيه استرليني.

وحسب ما جاء في تقرير صحيفة لا جازيت ديللو سبورت، فإن مانشستر سيتي يحاول تقليل مخاوفه من محاولة برشلونة وريال مدريد إغراء اللاعب لضمه.

جدير بالذكر أن المهاجم الشرس إرلينج هالاند صاحب الأرقام القياسية شارك في 53 مباراة بكل البطولات مع مانشستر سيتي الموسم الماضي سواء في الدوري أو الكأس أو دوري أبطال أوروبا، ونجح في أن يسجل خلالهم 52 هدف، وصنع 9 أي ساهم في 61 هدف في 53 مباراة.

ويسعى هالاند لتحقيق المزيد من الألقاب مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا الذي يظهر احترام كبير لمهاجمه الشاب ويعتمد عليه بشكل أساسي منذ إنضمامه لصفوف فريق مانشستر سيتي.