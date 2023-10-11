شكرا لقرائتكم خبر عن لا لرحيل محمد صلاح.. نجم ليفربول يحذر كلوب من أزمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق، عن رأيه في إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف "الريدز" في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان صاحب الـ31 عامًا قد ارتبط بالرحيل عن صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليدخل قائد منتخب مصر أهداف نادي الاتحاد السعودي بجانب عروض أخرى.

رحيل صلاح سيتسبب في مشكلة كبيرة لكلوب

وفي تصريحات عبر إذاعة "talkSPORT" قال لاعب ليفربول السابق:"أعتقد أن المشكلة ستكون كبيرة إذا رحل صلاح إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية، من الصعب على ليفربول إذا قال لا حال تلقيه عرضًا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني، لكن ربما التفكير في العرض إذا جاء خلال الصيف".

وتابع وارنوك:"الجميع قابل للاستبدال والرحيل وقلت ذلك عند لويس سواريز وأيضًا فيليب كوتينيو وسيكون صلاح قابلًا للاستبدال لكن في الوقت المناسب، أعتقد أن اللاعب المناسب ليكون بديل صلاح هو لاعب نابولي كفاراتسخيليا ويجب أن يسعى ليفربول إليه".

جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، حيث جدد نجم منتخب مصر عقده مع "الريدز" في صيف 2022 ليكون الأعلى أجرًا في الفريق حاليًا.

وحاول نادي اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في أكثر من مرة إغراء نادي ليفربول ببيع محمد صلاح إلا أن يورجن كلوب أعلن تمسكه ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده.