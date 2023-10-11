شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يحصن هالاند من ريال مدريد براتب خرافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرصد تجديد تعاقده مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق السماوي خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وأضافت الصحيفة، إن السيتي يسعي لإغراء هالاند براتب يقترب من 40 مليون يورو في الموسم الواحد خلال العقد الجديد، الأمر الذي لن يستطيع الفريق المدريدي توفيره له.

هذا ويمنح هالاند الأولوية إلى مانشستر سيتي خلال الفترة القادمة، حيث يفضل البقاء لفترة أطول داخل الفريق السماوي، لكسر المزيد من الأرقام القياسية وتحقيق مسيرة تاريخية.

برشلونة أيضا يرغب في الحصول علي خدمات اللاعب، رغم أنه يعرف صعوبة المهمة الحالية، ولكن يري أن الأمور قد تكون سانجة لذلك في صيف 2025.

جوارديولا يتمسك بإستمرار هالاند

هذا ويرفض جوارديولا فكرة رحيل هالاند عن ريال مدريد في الفترة القادمة تحت أي ظرف من الظروف، متمسكا ببقائه مع الفريق السماوي خلال المرحلة المقبلة.