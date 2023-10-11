الخارجية الفلسطينية تدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة

وأكدت في بيان لها، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 974 مواطناً وأكثر من 5000 جريح، وهي في تزايد متسارع، ترافق معها نزوح آلاف المواطنين من منازلهم، إضافة إلى أرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض.
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