ايتمار بن غفير يوزع على سكان سديروت 27 ألف قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)



يواجه أفراد الحكومة الإسرائيلية غضبًا شعبيًا واضحًا فقد تعرض وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، إلى مواجهة حادة من الصحفيين عند زيارته إلى سديروت في جولة تفقدية.

وقال وزير الأمن القومي بن غفير وزعنا على الإسرائيليين منذ صبيحة السبت وإلى الآن 27 ألف قطعة سلاح وسنواصل توزيع السلاح.

وكان في انتظاره مجموعة من الصحفيين الذين أرادوا توجيه الأسئلة إليه ولكنه رفض الرد على أي منها.

وقال اعتبارًا من صباح اليوم يستطيع كل من يسكن في سديروت التقدم بطلب لحيازة السلاح بدون استثناء.

وقاطعه بعض الصحافيين في المكان بالسؤال: أين كنت لغاية اليوم؟ لماذا لم تظهر حتى الآن؟ ولم يجب بن غفير عن هذه الأسئلة، وعندما احتد النقاش بينه وبين الصحافيين أنهى كلمته وانسحب من المكان وهو يردد "نحن في حالة حرب.. نحن في حالة حرب".