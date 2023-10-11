شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: المنظومة العالمية منحت الضوء الأخضر للاحتلال للقيام بعمليات إبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنه وصلت المنظومة العالمية إلى أشبع مرحلة من الإنحطاط الإنساني حتى يعطوا الضوء الأخضر للاحتلال الأكثر إجرامًا ودموية في القيام بعمليات إبادة جماعية لشعب بلا اي واعظ من كتالوج حقوق إنسانيتهم.

من جانب أخر دعت عضوة في الكنيست الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجمات الفصائل الفلسطينية المباغتة التي بدأت صباح السبت على إسرائيل.

وبحسب موقع سكاى نيوز، نشرت تالي غوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، تدعو إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم الفصائل.

وكتب غوتليف: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وأضافت في منشور آخر: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها".

كما استمرت نداءاتها، الثلاثاء، إذ كتبت: "وحده انفجار يهز الشرق الأوسط سيعيد لهذا البلد كرامته وقوته وأمنه!".