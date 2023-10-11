شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للوفد" تناقش اليوم خطة دعم عبد السند يمامة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة خطة عمل الدكتور عبد السند يمامة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، وعرض برنامجه الانتخابى على الهيئة العليا.

ويناقش الاجتماع، تشكيل الهيكل الكامل للحملة وتحديد المدير التنفيذي لها، كما يناقش خطة انتشار حزب الوفد في جميع المحافظات، وكذلك تحديد مواعيد المؤتمرات الانتخابية التي يعقدها الدكتور عبد السند يمامة خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية، بعد استيفاء شرط الحصول على 20 نموذج تزكية من نواب البرلمان ، إذ حصل الدكتور عبد السند يمامة على 27 نموذج تزكية موقع من نواب المجلس.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، في أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف تأييد من المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، كشرط أساسي للتقديم، ثم يسحب نموذج الترشح وملء البيانات.