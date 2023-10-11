شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تستنكر صمت المجتمع الدولى حيال الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية كان وما زال ثابتا كقناعة المرء بدينه، قائلًا: "مصلحة الشعب الفلسطيني هى الوجهة وإليها نصبوا".

وطالب "رضوان" المجتمع الدولى والمتشدقين بحقوق الإنسان أن يسترشدوا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأن تسترشد أيضًا بأحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،وأن يضعوا فى اعتبارهم أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـى 12 أغسطس 1949.

وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، "إلى متى يُغض ابصار المجتمع الدولى واتباع سياسية الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية لحماية مصالحهم ومصالحهم فقط". واختتم "رضوان" حديثة قائلًا : أن الأوان لمراجعة المواقف والمعايير التى يتم التعامل بها.

يشار إلى وسائل إعلام فلسطينية، كشفت اليوم الأربعاء، عن قصف إسرائيلى عنيف بالقنابل الفوسفورية على مرفأ الصيادين، حيث فاحت رائحة هذه المادة السامة فى أجواء غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى غزة لـ 1055 شهيد وأكثر من 5 آلاف مصاب.