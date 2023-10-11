شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر
يبدأ اليوم التضامنى فى الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:
- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.
- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.
- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.
- عرض فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.
- فقرة شعرية للشاعر الفلسطينى فايق أبوعوكل، والشاعر المصرى أحمد عبادى.
- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطينى، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.
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