شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر لـ"حملة السيسى": نحن جنود فى حملة المرشح الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن جميع الأحزاب الكائنة بالتحالف تعتبر نفسها جنود فى حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، مستعدين للقيام بأى شيء من أجل أن نؤيده.

وأشار "مطر" خلال لقاء تحالف الأحزاب المصرية بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إلى أن مبادئ التحالف لم تتغير منذ تدشينه في 2017 وتتخلص في دعمنا المطلق لرئيس الدولة وجميع المؤسسات والأجهزة وعلى رأسهم الجيش والشرطة.

ووجه "مطر" التحية لجميع لقيادات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، قائلا :" اشكرك علي الدعوة الكريمة واستضافة تحالف الأحزاب ونؤكد أننا جنود لتنفيذ ما تطلبه الحملة" مضيفا :" نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل أستمرار الأمن والأمان، كما أننا علي قناعة تامة بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفداً من تحالف الأحزاب المصرية.

وخلال اللقاء رحب فوزي بالوفد وأعرب عن شكر وتقدير الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للوفد ولزيارته المقر، كما توجه بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمناً دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد للسيد المرشح، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.