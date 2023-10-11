فريد الستاني: للتحقق من عمليات "ترانسفير" للنازحين صوب القرى الحدودية

دعا النائب فريد البستاني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعية، الأجهزة العسكرية والأمنية إلى التحقق العاجل من احتمال وجود عمليات ترانسفير للنازحين صوب القرى الحدودية (رميش مثالا) التي يخليها أبناؤها بفعل الأوضاع العسكرية.

اضاف :"إن صحّ هذا فهو امر خطير ينمّ عن نوايا سيئة ويجب ردعه في الحال".