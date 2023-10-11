دعا النائب فريد البستاني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعية، الأجهزة العسكرية والأمنية إلى التحقق العاجل من احتمال وجود عمليات ترانسفير للنازحين صوب القرى الحدودية (رميش مثالا) التي يخليها أبناؤها بفعل الأوضاع العسكرية.
اضاف :"إن صحّ هذا فهو امر خطير ينمّ عن نوايا سيئة ويجب ردعه في الحال".
كانت هذه تفاصيل خبر فريد الستاني: للتحقق من عمليات "ترانسفير" للنازحين صوب القرى الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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