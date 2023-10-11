وزير التعليم التركي لنتانياهو حول قصف غزّة: سوف يطلقون النار عليك في يوم من الأيام وسوف تموت

ردّ وزير التعليم التركي نظيف يلماز على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتانياهو حول قصف قطاع غزّة، بالقول "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضًا. سوف تموت".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.

بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين وصل إثر المعارك إلى نحو 1200 والإصابات إلى 2900، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 1055 فلسطينيًا وأكثر من 5000 مصاب منذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع.