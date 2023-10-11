هدوء يخيّم على المناطق الحدودية وسط تحليق طائرات استطلاعية اسرائيلية

يسود الهدوء الآن في المناطق التي كانت عرضة لعمليات القصف المدفعي الإسرائيلي، في ظل تحليق طائرات الاستطلاع واندلاع النيران في محيط بلدتي الضهيرة ومروحين.

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