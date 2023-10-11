وزارة الصحة في غزة أعلنت سقوط 1055 قتيلًا و5184 مصابًا جرّاء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 1055 قتيلًا و5184 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.