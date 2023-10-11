تيننتي: عملنا الأساسي مستمر واليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق

اشار الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان، رداً على بعض الإشاعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، انه "في أوقات النزاعات تنتشر الاشاعات".

وأضاف: "تواصل اليونيفيل حضورها ومهامها العملياتية. عملنا الأساسي مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس".