معلومات النشرة: لا صحة لما يتردد عن طلب حزب الله إخلاء مواقع اليونيفيل

أكدت معلومات "النشرة" أن لا صحة لما يتردد عن طلب "حزب الله" إخلاء مواقع قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل". تجدر الإشارة إلى أن هذه الشائعة تكررت، في الأيام الماضية، أكثر من مرة، على ضوء التطورات التي تشهدها الجبهة الجنوبية، ربطاً بالأوضاع في قطاع غزة، منذ إنطلاق عملية "طوفان الأقصى".

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