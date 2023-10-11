أفادت قناة "الجديد"، بأنّ المجموعة التي اشتبكت مع القوات الإسرائيلية بعد اطلاق صواريخ من داخل لبنان تمكنت من اجتياز الحدود ومن ثم العودة بأمان إلى الحدود اللبنانية الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": المجموعة التي اشتبكت مع القوات الإسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من لبنان اجتازت الحدود وعادت بأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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