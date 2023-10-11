الجيش: العثور على منصة صواريخ في سهل القليلة تحمل صاروخًا تم تفكيكه

أعلنت قيادة الجيش، أنّ "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق منها عدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت تحمل صاروخًا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه".

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