3 جرحى في بلدة مروحين وأضرار كبيرة في الممتلكات والحقول الزراعية جرّاء القصف الإسرائيلي

تسبب القصف الاسرائيلي على القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي عند الحدود اللبنانية باضرار كبيرة في الممتلكات والحقول الزراعية، حيث اصيب ثلاثة اشخاص بجروح في بلدة مروحين، بالاضافة الى اصابة نحو عشرة منازل اصابات مباشرة.

كما تم استهدف الخزان الرئيسي الذي يغذي بلدة يارين بالمياه، فضلاً عن الحرائق التي لا تزال تتصاعد في خراج بلدتي الضهيرة ومروحين بانتظار الدفاع المدني لإخمادها.