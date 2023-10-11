حمية رعى توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين الطيران المدني اللبناني والعراقي: 45 رحلة أسبوعية لكلا البلدين

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، خلال رعايته توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في الجمهورية اللبنانية ممثلة بالمدير العام المهندس فادي الحسن و رئيس سلطة الطيران المدني في حكومة جمهوريّة العراق عماد عبد الرزاق الأسدي، ان "العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فيها من الأخوة والتعاون ما يمثل نموذجاً يمكن الاحتذاء به في نموذج العلاقات بين الدول والشعوب الصديقة والشقيقة" ، لافتاً إلى أن" لبنان لا يمكنه الا أن يبدي شكره الدائم على وقوف العراق بجانبه في كافة المحطات الصعبة التي مر بها البلد".

واشار الى ان "ما نحن بصدده اليوم من توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني وسلطة الطيران المدني في جمهورية العراق ، يمثل محطة مشرقة وإضافية في تعزيز نمو التعاون بين البلدين الشقيقين ، وخصوصاً في مجال زيادة رحلات الطيران المدني بين لبنان والعراق ورفعها إلى 45 رحلة أسبوعية لكل من البلدين"، معتبراً أن "هذه الاتفاقية تراعي مصالح الطيران المدني اللبناني والعراقي من جهة ، وتخدم نمو العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات من جهة اخرى ، هذا فضلاً عن أنها تسهل تنقل جميع المسافرين والوافدين الى البلدين على مدار العام".

بدوره شكر رئيس الوفد العراقي الاسدي للوزير حمية حُسن الضيافة والاستقبال ، مشيداً "بدوره ورؤيته الإستراتيجية في كيفية تعزيز نمو العلاقات بين لبنان والعراق وخصوصا في مجال النقل "، مشيراً في هذا السياق الى" مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والجهود التي بذلتها الوزير حمية في ترسيخ وجود لبنان على سكته".