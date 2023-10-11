ميقاتي استقبل سفيري اليابان والدنمارك واجتمع مع النائبين الخير وخوري

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي قبل ظهر اليوم في السرايا. كما إستقبل سفير الدنمارك كريستوفر فيفيك. واجتمع مع النائب احمد الخير ثم النائب ايلي خوري.

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