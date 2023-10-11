الحكومة الفرنسية دعت إلى تجنب التصعيد في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس

دعت الحكومة الفرنسية إلى "تجنب التصعيد في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية منذ السبت"، مؤكدة أنها تريد "حلا سياسيا للنزاع" سعيًا لتحقيق "سلام دائم".
ورأى المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، انه"يجب بذل كل شيء لتجنب حالة التصعيد في الشرق الأوسط وحماية المدنيين وتجنب استفحال الوضع"، إلى جانب دعم إسرائيل، ودعا أيضًا إلى عدم جلب تداعيات النزاع إلى فرنسا، حيث توجد مجتمعات يهودية ومسلمة كبيرة.
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