شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف تشيلي في أمريكا بتهمة قتل نجم غنائي قبل نصف قرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - أ ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية الثلاثاء، أن جندياً سابقاً متهماً بتعذيب وقتل المغني وكاتب الأغاني التشيلي الشهير فيكتور خارا قبل 50 عاماً، أوقف في الولايات المتحدة.

وأوقفت إدارة الهجرة الأمريكية بدرو بابلو بارينتوس بعد اعتقاله في 5 تشرين الأول/أكتوبر في دلتونا بولاية فلوريدا، على أن يُسلّم إلى تشيلي حيث يطالب النظام القضائي به منذ عام 2013.

وقال جون كوندون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان إن بارينتوس «سيواجه الآن اتهامات في تشيلي لتورطه في التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء لمواطنين تشيليين».

وفقد الجندي السابق الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1989، جنسيته الأمريكية في تموز/يوليو الفائت بعد أن رأت المحكمة أنه أخفى معلومات تتعلق بخدمته العسكرية.

وفي عام 2016، دانته محكمة اتحادية في فلوريدا عن تعذيب فيكتور خارا وقتله، بعد دعوى مدنية رفعتها عائلة المغني.