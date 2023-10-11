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مقتل 3 ارهابيين من داعش في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وبكمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن الجهاز من قتل (3) ارهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين - قضاء طوزخرماتو".

وأضافت ان "المعلومات الاستخبارية الدقيقة للجهاز دائما ما تكون لها الاثر الناجع في شل حركة العصابات الإرهابية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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