انت الان تتابع خبر على غرار إيران.. اتفاقية أمنية "محتملة" بين العراق وتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في تصريح نقله موقع "الأناضول"، "لا نسمح بشن هجمات إرهابية من العراق على تركيا أو أي دولة مجاورة، ولا نسمح لبعض العناصر باتخاذ خطوات باعثة للتوتر ضد تركيا والجيش التركي"، مشيرا الى "إمكانية توقيع اتفاقية أمنية محتملة مع تركيا".



وأضاف رسول، أن "وزارة الخارجية العراقية ودبلوماسيتنا لديهما القدرة على تحقيق نتائج إيجابية وعظيمة مع تركيا على غرار ما حدث مع إيران ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة مع طهران".

