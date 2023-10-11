انت الان تتابع خبر الجيش "الإسرائيلي" يدمر الجامعة الإسلامية في غزة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس" (تويتر سابقا)، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الجامعة الإسلامية التي كان من المفترض أن تعمل لترسيخ العلم والتقدم في غزة تحولت تحت حكم حماس إلى "مركز مهم للقوة السياسية والعسكرية في التنظيم الإرهابي"، مرفقا مقطع فيديو للعملية.وتعمل الجامعة على "تأهيل وتدريب ولتطوير وإنتاج الوسائل القتالية"، وفق أدرعي.

في المقابل، استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، الاستهداف المباشر بالقصف لمباني ومرافق جامعتي الإسلامية والأزهر في قطاع غزة، ما تسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية للجامعتين، حسب مراسلة "الحرة" في رام الله.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري والعاجل، والعمل الجاد لحماية طلبة المؤسسات التعليمية والعاملين فيها حرصا على حق الطلبة الفلسطينيين بالتعليم في ظل بيئة آمنة.

