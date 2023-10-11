خبير في الشؤون السياسية الأمريكية: المنطقة قد تشهد مواجهة أمريكية إسرائيلية ضد إيران حال ثبوت تورط طهران في التخطيط لهجوم حماس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية “عقيل عباس”، أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار واستقطاب القوى الخارجية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه من الممكن أن تشهد المنطقة مواجهة عسكرية إسرائيلية أمريكية ضد إيران، حال ثبوت تورطها في التخطيط لهجوم حماس.

وبين أن قطاع غزة يعاني من القصف الإسرائيلي المستمر من قبل الطائرات الإسرائيلية، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة في الشرق الأوسط.