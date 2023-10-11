“الصحة الفلسطينية” تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاذ الأدوية في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، نداء استغاثة للمجتمع الدولي، للتدخل العاجل، لإيصال إمدادات الأدوية والوقود للمستشفيات، خاصة مع قرب نفاذ معظم المستلزمات الطبية الخاصة بإسعاف جرحى العدوان الإسرائيلي، المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن ٦٠ في المئة من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة لاستشهاد نحو ٥٠٠ طفل وامرأة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي، الذي يستهدف الأماكن المأهولة بالسكان.

وأشارت إلى أن جميع الأسرة في المستشفيات نفذت، ولا قدرة لدى المراكز الطبية والصحية على استقبال المزيد من الجرحى، الذين يسقطون تباعاً، إثر الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة المستمرة على غزة.