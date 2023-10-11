الجيش: إحباط محاولة تسلل نحو 1500 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية

أعلنت قيادة الجيش أنّه "خلال الأسبوع الحالي وبتواريخ مختلفة، تمكنت وحدات من الجيش في إطار متابعتها لمهمات مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي من إحباط محاولة تسلل نحو 1500 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية".

وحذّرت قيادة الجيش المواطنين من "مغبة المشاركة في أعمال التهريب كونها تعرضهم للملاحقة القانونية، كما تؤكد أنها سوف تتشدد في إجراءاتها لتوقيف المتورطين وتسليمهم إلى المراجع المختصة".