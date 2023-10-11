الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي: تعليمات لسكان الجولان بالبقاء قرب الملاجئ

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أنّه يوجد تعليمات لسكان الجولان بالبقاء قرب الملاجئ. وأكّدت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي التعليمات لسكان الجولان بالبقاء قرب الملاجئ.

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