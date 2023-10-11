المجلس العسكري في النيجر امر منسقة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة

أمر المجلس العسكري في النيجر منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة. ودان في بيان، "العراقيل" التي وضعتها الأمم المتحدة "للحيلولة دون مشاركة" النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية في أيلول المقبل.

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