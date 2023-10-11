ذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أنّ "إطلاق المحتجزين الأميركيين أولوية لواشنطن وعنوان زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة"، مشيرًا إلى "أننا طلبنا ممن لهم علاقة بحماس إبلاغها رسالة واضحة بإطلاق سراح الرهائن".
وأشار إلى "أننا لا نريد رؤية وفيات بين المدنيين، ونتوقع أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب".
وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: إطلاق المحتجزين الأميركيين لدى "حماس" أولوية لواشنطن وعنوان زيارة بلينكن للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.