كركي مع الأسمر زارا وزير المالية للبحث بأوضاع الضمان وتعليمات لرفد الصندوق

زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل في مكتبه.

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، ان وزير المالية "توقف على أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة وبخاصة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له".

واشار الى ان "وفي هذا السياق، أعطى الوزير تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقى من رصيده المستحق وفقا لموازنة العام 2023 والذي بلغت قيمته 1200 مليار ل.ل. والتي سوف تسدده وزارة المال على دفعتين (600 مليار كل دفعة) خلال 15 يوما".

على صعيد آخر، أبدى وزير المال ارتياحه التام للدراسات التي تقوم بها إدارة الصندوق حول كيفية رفع تعرفات التقديمات الصحية والطبية والاستشفائية كي تعود الى ما كانت عليه قبل الأزمة، مبديا استعداده الكامل لتقديم الدعم والتجاوب مع ما يطلبه الصندوق من الوزارة من أجل استعادة دوره كصمام أمان لحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي وسيادة الاستقرار في البلاد. وفي هذا الإطار، أبدى الخليل استعداده لدفع حوالي 1000 مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي.