بطاركة الشرق الكاثوليك بحثوا في روما الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين

التقى بطاركة الشرق الكاثوليك الموجودون في روما، للمشاركة في أعمال سينودوس الأساقفة، وذلك في المعهد الحبري الماروني في روما.

وشارك في اللقاء البطاركة: مار بشارة بطرس الراعي، مار اغناطيوس الثالث يونان بطريرك السريان الانطاكي، مار ابراهيم اسحق سدراك بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والكردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم، وروفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك. وتباحثوا في أوضاع اوطانهم وشعوبهم في إثر الحرب التي انفجرت بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتقدموا أولاً بالشكر من البابا فرنسيس على موقفه الرافض "للعنف الحاصل في هذه الحرب، ما أدى الى سقوط مئات القتلى والجرحى".

وأعرب المشاركون مع البابا فرنسيس عن "قربهم من عائلات الضحايا، ويصلون من أجلهم ومن أجل جميع الذين يعيشون ساعات من الرعب والألم".

وأشاروا إلى أنّه "يجب أن تتوقف الهجمات والأسلحة ويجب أن نفهم أن الإرهاب والحرب لا يؤديان إلى حلّ، بل يؤديان إلى موت ومعاناة للعديد من الأبرياء".

وإذ أعربوا عن "قلقهم من استمرار أعمال العنف"، طلبوا من "أبنائهم وبناتهم اعتماد التهدئة وتكثيف الصلاة متوسلين إلى الرب يسوع المسيح ملك السلام، وبشفاعة والدته العذراء مريم سلطانة السلام، أن يحلّ السلام في الأرض التي اختار أن يولد فيها انسانًا".

وطالبوا "القوى العظمى والأسرة الدولية العمل معًا على إيقاف هذه الحرب المدمرة واحلال السلام العادل والدائم الذي تنشده شعوبنا منذ سنوات طويلة بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والاعتراف بكرامة الشعوب وبحقها في تقرير مصيرها".