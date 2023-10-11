شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: نريد حلاً سياسياً للنزاع بين حماس وإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

دعت الحكومة الفرنسية الأربعاء، إلى تجنب التصعيد في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس منذ السبت، مؤكدة أنها تريد حلاً سياسياً للنزاع، سعياً لتحقيق سلام دائم.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران: «يجب بذل كل شيء لتجنب حالة التصعيد في الشرق الأوسط وحماية المدنيين وتجنب استفحال الوضع»، ودعا أيضاً إلى عدم جلب تداعيات النزاع إلى فرنسا، حيث توجد مجتمعات يهودية ومسلمة كبيرة.