شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تمهل منسقة الأمم المتحدة 72 ساعة لمغادرة البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي - أ ف ب

أمر النظام العسكري في النيجر منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك وفقاً لمذكرة من وزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز الأربعاء.

والمذكرة المؤرخة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول تتهم الأمم المتحدة باللجوء إلى مناورات خبيثة بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.

وطرد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو/ تموز القوات الفرنسية والسفير الفرنسي أيضاً.