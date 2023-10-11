انت الان تتابع خبر العراق ولبنان يوقعان مذكرة تنفيذية للنقل الجوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سلطة الطيران المدني في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي وقع مذكرة تنفيذية للنقل الجوي مع الجمهورية اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للطيران المدني بحضور وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه وبحضور القائم بالأعمال العراقي في لبنان والنواقل الوطنية العراقية"، مبينة أن "ذلك يأتي على هامش أعمال منتدى أسعد قطيط في بيروت".وأوضح رئيس السلطة أن "التوقيع على هذه المذكرة يأتي بغية تحديث المذكرة السابقة الموقعة مع الجمهورية اللبنانية في عام 2019 ، لغرض تعزيز آفاق التعاون المشترك في قطاع النقل بما يسهم في تطوير واقع الطيران المدني بين البلدين" .

وأكد الأسدي، أن "منتدى اللبناني يعد فرصة طيبة للتواصل بين البلدين ولمناقشة مجموعة من الأهداف المشتركة بغية تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة لتعزيز مبدأ الشراكة والرؤية الهادفة في قطاع الطيران المدني".

