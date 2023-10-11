انت الان تتابع خبر العلياوي وعون ذياب داخل قبة البرلمان لمناقشة الخطة الزراعية.. ماذا عن التوقعات المناخية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مستهل الاجتماع، حث رئيس لجنة الزراعة النائب فالح الخزعلي، على تنسيق الجهود بين الوزارتين بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية لإنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الغاية المنشودة في دعم القطاع الزراعي. من جانبه استعرض وزير الزراعة الخطة الزراعية للموسوم الحالي منوها الى اعتماد الخطة للموسوم السابق مع زيادة في بعض مفاصلها وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.

من ناحيته أثنى وزير الموارد المائية، على دعم لجنة الزراعة لمهام الوزارة فضلا عن التنسيق العالي بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، مستعرضا الوضع المائي الحالي في العراق، مشيرا الى ان التوقعات المناخية تشير الى ان الموسوم الشتوي سيكون رطبا وتوقعات بتساقط جيد للأمطار.

في السياق نفسه، شددت اللجنة على ضرورة حسم موضوع تعويضات المتضررين من السيول وتعويضات الشلب، ودعم منتجي التمور والعسل، اضافة الى ايلاء قطاع الثروة الحيوانية اهتماما أكبر.