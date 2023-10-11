المتحدثة الإعلامية في برنامج الغذاء العالمي: يجب إنشاء ممرات إنسانية لإغاثة قطاع غزة.. والسلع الاستراتيجية على وشك النفاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت المتحدثة الإعلامية في برنامج الغذاء العالمي “عبير عطيفة”، أن الوضع الإنساني في قطع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي على المنشآت المدنية والمدارس، واستهداف المدنيين العزل.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن السلع الاستراتيجية في قطاع غزة على وشك النفاد، مشيرة إلى أن السلع الموجودة الآن لا تكفي إلا 44 ألف شخص فقط.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية يتعين عليها توفير ممرات إنسانية عاجلة لإغاثة قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية.